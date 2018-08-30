Авиакомпания "Россия" в октябре начнет обслуживаться в "Шереметьево"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия", базирующаяся в аэропорту "Внуково", с 28 октября начнет обслуживать часть рейсов в "Шереметьево" (терминал "D").

Речь идет о рейсах во Владивосток, Хабаровск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Калининград, Симферополь, Оренбург и Денпасар (остров Бали), сообщил перевозчик.

Наземное обслуживание рейсов "Россия" будет выполнять дочерняя компания АО "МАШ" ООО "Шереметьево Хэндлинг".

"Модернизированная инфраструктура аэропорта "Шереметьево", производственные мощности, пропускная способность аэровокзального комплекса и аэродрома с учетом ввода в строй ВПП-3 позволят обеспечить качественное эффективное обслуживание авиакомпаний, а также создадут благоприятные условия для долгосрочного роста группы "Аэрофлот", - говорится в сообщении.

Договор на обслуживание рейсов "России" во "Внуково" истекает в ноябре этого года. Источники "Интерфакса" говорили, что к 2019 году компания может перебазироваться в "Шереметьево". В мае глава "Аэрофлота" Виталий Савельев называл чуть более поздний срок - зимнее расписание 2019 года.