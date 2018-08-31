Прах поэта Коржавина захоронят на Ваганьковском кладбище в конце сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Прах российского поэта Наума Коржавина, скончавшегося в июне в США, будет захоронен на Ваганьковском кладбище, сообщила "Интерфаксу" в пятницу дочь поэта Елена Рубинштейн.

"Похороны отца пройдут в Москве на Ваганьковском кладбище 28 сентября. Папа завещал похоронить его на родине. Я очень признательна всем, кто помог нам исполнить его волю", - сказала Рубинштейн.

Церемония захоронения праха Коржавина состоится в 15:00, в тот же день в Центральном доме литераторов пройдет вечер памяти поэта.

Коржавин скончался 22 июня 2018 года в США на 93-м году жизни.

В 1947 году студент Литературного института Наум Мандель, писавший стихи под псевдонимом Коржавин, был арестован и выслан из Москвы, после смерти Иосифа Сталина был реабилитирован. В 1973 году Коржавин эмигрировал из СССР.