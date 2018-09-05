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Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП в Можайском районе Подмосковья

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Десять пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с грузовиком в Подмосковье госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В результате ДТП в Можайском районе один человек погиб, еще двенадцать пострадали. Десять участников происшествия госпитализированы в Можайскую больницу, четверо из них в тяжелом состоянии. Еще двое от госпитализации отказались. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь", - цитирует пресс-служба министра Дмитрия Маркова.

Ранее сообщалось о лобовом столкновении микроавтобуса с грузовиком в Подмосковье.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ, авария произошла на 137-м км трассы М-1 "Беларусь" вблизи населенного пункта Цуканово.

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Теги: Московская область

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