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Москва

Экс-директор парка "Фили" осужден условно за оплату подрядчикам невыполненных работ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Экс-директор столичного парка "Фили" получил условный срок за то, что перечислил подрядчикам более 26 млн рублей за невыполненные работы и недопоставленное оборудование, сообщили в Генпрокуратуре России в среду.

"Дорогомиловский районный суд Москвы признал теперь уже бывшего директора "Парка культуры и отдыха "Фили" Павла Стрижова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение длительного периода времени между парком культуры и отдыха "Фили" и подрядчиками заключались договоры о производстве работ на территории парка, в результате которых по истечении сроков договорных обязательств "оборудование в полном объеме поставлено не было, работы не выполнены".

"При этом Стрижов, являвшийся на тот момент директором парка, несмотря на неисполнение организациями договорных обязательств и истечение срока, оплатил из бюджетных средств поставки оборудования и выполнение работ (в некоторых случаях подписаны акты приема выполненных работ) на сумму более 26 млн рублей", - отмечается в документе.

С учетом позиции гособвинителя, суд приговорил Стрижова к двум годам лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком. Суд также лишил его права занимать руководящие должности в государственных бюджетных учреждениях в течение двух лет.

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Теги: Москва, Фили
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