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В здании НИИ "Субмикрон" в Зеленограде потушили пожар

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пожар в здании НИИ "Субмикрон" в Зеленограде ликвидирован.

"Пожар на четвертом этаже шестиэтажного административного здания по адресу: улица Озерная аллея, 5, корпус 3 в Зеленограде ликвидирован на площади 15 кв.м", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным пресс-службы, людей из здания не эвакуировали, внутри находился только один охранник. Информации о пострадавших не было.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что по данному адресу находится здание НИИ космических систем "Субмикрон".

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Теги: Зеленоград
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В здании НИИ "Субмикрон" в Зеленограде потушили пожар

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