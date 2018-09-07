Оркестры Гергиева и Плетнева выступят на открытии концертного зала "Зарядье"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - 8 и 9 сентября в Москве состоится торжественное открытие концертного зала "Зарядье", который обладает уникальными в России акустическими и техническими параметрами.

Открытие зала приурочено к празднованию Дня города Москвы.

Как сообщает пресс-служба зала "Зарядье", 8 сентября на новой сцене выступят Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и звезды мировой оперной сцены - Анна Нетребко, Альбина Шагимуратова, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, а также пианисты Денис Мацуев и Даниил Трифонов.

9 сентября в "Зарядье" выступит Российский национальный оркестр, дирижер - Михаил Плетнев. В концерте примут участие солисты - Красимира Стоянова, Франческо Мели, Ильдар Абдразаков.