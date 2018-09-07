Сотрудник московского штаба Навального сообщил об освобождении всех задержанных коллег

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Задержанных в пятницу сотрудников московского штаба оппозиционера Алексея Навального отпустили из отдела полиции без составления протоколов, сообщил один из задержанных Николай Касьян.

"Всех отпустили", - сказал Касьян "Интерфаксу".

По его словам, обвинения никому из задержанных не предъявлялись, а задержание объяснили поисками человека, находящегося в уголовном розыске.

Ранее соратник Навального Николай Ляскин сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек в московском штабе оппозиционера и доставили их в ОВД "Даниловское".