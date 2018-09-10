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СК возбудил дело против рецидивиста, ранившего ножом двух человек на Курском вокзале

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек после нападения на Курском вокзале в Москве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета (СК) в понедельник.

"По версии следствия, 10 сентября 55-летний ранее судимый мужчина в зале ожидания Курского вокзала без повода из хулиганских побуждений нанес несколько ударов ножом женщине и мужчине, которые доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек", - сообщили в пресс-службе.

По данным СК, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают подозреваемого и очевидцев. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"В рамках уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям работников службы безопасности и сотрудников полиции, обеспечивавших безопасность в здании вокзала", - добавили в СК.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу "Интерфаксу" сообщили, что напавший на людей на Курском вокзале мужчина находился в неадекватном состоянии, в 2006 году он был осужден на 11 лет за убийство.

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