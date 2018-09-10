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Метеорологи предупредили о прохладной и дождливой неделе в Москве и области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ухудшение погоды ожидается в Москве и Подмосковье на наступившей неделе в связи с приближением циклона с Норвежского моря, сообщили в Гидрометцентре России.

"В течение новой недели воздушные массы над столичным регионом будут перемещаться динамичнее. Вероятность дождей, пусть и небольших, возрастет. Погода станет ветреной. Температура будет плавно понижаться", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра в понедельник.

По данным синоптиков, с понедельника по четверг местами пройдут дожди, а температура сохранится на средней отметке днем до 20-21 градуса тепла, ночью в Москве и области ожидается понижение температуры в среднем до десяти градусов тепла.

Во вторник ночью температура опустится местами до трех градусов.

"В пятницу, 14 сентября, циклон уйдет на восток, оставив прохладный воздух на территории столичного региона. Ночью прогнозируется 5-10 градусов, днем 16-21, и обойдется без осадков", - рассказали в Гидрометцентре.

В субботу, 15 сентября, вновь местами пройдет небольшой дождь, ночью 3-8 градусов, днем 17-22.

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Теги: Гидрометцентр, Москва, Московская область
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