Суд рассмотрит дело супругов Дель о жестоком обращении с восемью приемными детьми

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Следователи направили в суд уголовное дело в отношении супругов Дель, обвиняемых в издевательствах над восемью приемными детьми, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"По версии следствия, 39-летняя Светлана и 58-летний Михаил Дель, проживающие в Зеленограде, систематически жестоко обращались с приемными детьми, наносили им удары руками, ремнем и иными предметами. Выводы судебно-психиатрических и медицинских экспертиз, показания детей в совокупности с другими доказательствами подтверждают выводы следствия", - сообщили в пресс-службе.

По данным СК, расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

В начале 2017 года многодетные родители Дель, у которых были изъяты десять детей, отозвали иск о незаконности расторжения договоров опеки на восьмерых из них. Суд вынес постановление о прекращении производства по делу.

Супруги Дель ранее просили Зеленоградский суд Москвы признать незаконными распоряжения столичного департамента социальной защиты о расторжении договоров опеки над восемью детьми.

Вместе с тем, административное исковое заявление, в котором оспаривались действия органов опеки и полицейских по изъятию детей, Дель решила забрать. Адвокат супругов, руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов в связи с этим заявлял, что семья стремится к разрешению ситуации во внесудебном русле.

В то же время, по информации адвоката, правоохранительные органы выделили из ранее возбужденного в отношении Михаила Деля уголовного дела о побоях (ст. 116 УК РФ) новое дело - о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Всего в семье Дель проживали 13 детей - восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный ребенок. В январе власти сообщили о расторжении договоров опеки над восемью из десяти изъятых детей. "Чиновники органов опеки, кроме допущенных при изъятии детей нарушений, проявили в этом деле удивительное рвение и обещают чуть ли не завтра найти им новых приемных родителей", - заявил тогда адвокат Павлов.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении Михаила Деля по статье о побоях. Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки, которые не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Защита Михаила Деля подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с декриминализацией данного состава. "Было сразу ясно, что заведенное уголовное дело по 116 статье было мертворожденным, так как всем было известно о грядущей декриминализации статьи", - сказал ранее Павлов.

Сейчас восемь из десяти изъятых детей находятся в Центре поддержки семьи и детства "Зеленоград", еще двоих передали бабушке - матери Светланы Дель - под временную опеку.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что отсутствие регламента по изъятию детей из приемных семей существенно осложняет ситуацию Светланы Дель.