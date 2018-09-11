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Москва

Арсенал оружия нашли в квартире жителя Сергиево-Посадского района

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Около двух десятков единиц огнестрельного оружия нашли полицейские в квартире и гараже 47-летнего жителя Сергиево-Посадского района, сообщает главное управление МВД России по Московской области.

"В ходе осмотра квартиры и гаража злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: семь пистолетов, два револьвера, две винтовки, три гладкоствольных ружья, два обреза и более ста патронов различного калибра", - приводят в сообщении слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Она уточнила, что арсенал собирали на протяжении 25 лет. Его хозяин задержан, возбуждено уголовное дело о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

С владельца арсенала взята подписка о невыезде.

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Теги: Московская область, МВД России

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