В первой половине дня в Москве пройдет кратковременный дождь

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в первой половине дня пройдет кратковременный дождь, воздух прогреется до 20 градусов, сообщает сайт "Метеоновости".

"При облачной с прояснениями погоде преимущественно в первой половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха после обеда в столице составит 18-20 градусов, по области от 15 до 20", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, ожидается западный ветер 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.