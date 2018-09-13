В Москве пьяный пассажир метро при падении на эскалаторе разбил головой светильник

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Пьяный мужчина, упав на эскалаторе станции "Кузнецкий мост" московского метро, разбил головой плафон и получил резаную рану шеи.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения разрезал себе шею при падении с балюстрады эскалатора на станции метро "Кузнецкий мост", сообщил "Интерфаксу" в четверг руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

Он добавил, что пьяный 35-летний москвич потерял равновесие на эскалаторе и упал на балюстраду (перегородка между эскалаторами - ИФ), съехал вниз и разбил головой плафон светильника, порезавшись осколками.

"Прибывшие медики поставили предварительный диагноз - резаная рана шеи и венозное кровотечение. В 19:30 потерпевший был направлен в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского", - добавил Мышляев.

По его словам, информация об инциденте была направлена в прокуратуру на московском метрополитене.