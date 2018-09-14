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Москва

Второй за день пассажир упал на рельсы в московском метро

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов возник из-за падения пассажира на рельсы на станции "Лубянка" Сокольнической линии столичного метро вечером в пятницу. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел в 17:15. В течение 15 минут для извлечения пассажира снималось напряжение с контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

По его информации, поезда не ходили от станции "Комсомольская" до станции "Парк культуры".

Источник "Интерфакса" не располагает информацией о состоянии упавшего пассажира.

В свою очередь руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил "Интерфаксу", что упавшая пассажирка осталась жива.

"Около 17:12 на станции метро "Лубянка" произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 80-летняя москвичка по собственной неосторожности упала на жесткий путь. Поезд совершил экстренное торможение, но, тем не менее, пострадавшая оказалась под поездом, при этом осталась жива", - сказал Мышляев.

Он добавил, что в 17:15 напряжение с путей было снято, сотрудники полиции оперативно извлекли пассажирку.

"Потерпевшая доставлена в комнату полиции, куда незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медиками поставлен предварительный диагноз - ушибы и растяжение мягких тканей, а также болевой шок. Полицейские опросили свидетелей и очевидцев, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение пассажирки произошло по ее собственной неосторожности", - добавил собеседник агентства.

Пресс-служба московского метро сообщила, что поезда на Сокольнической линии из-за падения пассажира на рельсы ходили с увеличенными интервалами.

Ранее руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил "Интерфаксу", что около 8:30 на станции метро "Боровицкая" 30-летняя пьяная женщина упала на рельсы под прибывающий электропоезд по собственной неосторожности.

У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма и перелом руки, уточнил Мышляев.

В пресс-службе столичного метрополитена в свою очередь сообщили, что из-за падения женщины на рельсы на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии в утром поезда ходили с увеличенными интервалами.

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Теги: Москва, метрополитен
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