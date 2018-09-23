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Москва

Центр столицы перекроют для проведения Московского марафона

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Центр столицы перекроют в воскресенье для проведения Московского марафона.

"Для водителей закроют ряд набережных, среди которых Лужнецкая, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская. Нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленской, Тестовской, Мантулинской, Баррикадной и Большой Якиманке, улицам 1905 года, Красная Пресня и Крымский Вал и по Новодевичьей набережной", - говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

Как говорится в пресс-релизе, движение также перекроют на улицах Большая Полянка, Серафимовича, Охотный Ряд, Моховой, а также на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и части Смоленской улицы от Бородинского моста до Смоленского проезда.

"Кроме того, перекрытия введут в 1-м Красногвардейском проезде, на Новинском, Смоленском, Зубовском и Крымском бульварах, Калужской, Лубянской, Новой и Старой площадях, в Якиманском, Театральном и Китайгородском проездах. Для транспорта закроют Большой Каменный и Большой Устьинский мосты, а также Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной и Тверской бульвары", - отмечается в сообщении.

Участники марафона смогут выбрать одну из двух дистанций - на 10 или 42,2 км.

Маршрут забега на 10 километров пройдет через Лужнецкую набережную, улицу Хамовнический Вал, Новодевичью набережную, Смоленский и Зубовский бульвары, Фрунзенскую улицу, улицу Лужники и Смоленскую улицу на участке от Бородинского моста до Смоленского бульвара. Для транспорта их закроют с 07:00 до 17:00, сообщили в столичной мэрии.

Участники забега на 42,2 км смогут увидеть небоскребы "Москвы-Сити", четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, Политехнический музей, Кремль, Крымский мост и храм Христа Спасителя.

Стартовать и финишировать бегуны будут в "Лужниках", говорится в пресс-релизе.

Московский марафон - крупнейшее соревнование по бегу проводится в столице ежегодно с 2013 года.

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Теги: Москва, Московский марафон
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