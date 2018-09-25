Два человека пострадали в результате столкновения полицейского автобуса и фуры на юге Москвы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В результате столкновения полицейского автобуса и фуры на юге Москвы пострадали два человека, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"По предварительным данным, столкновение полицейского автобуса марки "ПАЗ" и фуры "Скания" произошло на перекрестке улицы Бехтерева и Кавказского бульвара на юге столицы. В результате случившегося пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте происшествия работают городские службы, пострадавших осматривают медики. Дальнейшая информация уточняется.