Началась реставрация Дома с атлантами на Солянке

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Выдано разрешение на проведение комплекса противоаварийных работ Доходного дома с чайным магазином Торгового дома "Д. и А. Расторгуевы" на Солянке, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Это подготовительная стадия, которая в итоге позволит реставраторам приступить к восстановлению исторического облика здания. Сейчас специалисты усиливают конструкции стен, укрепляют аварийные участки кирпичной кладки, устанавливают подпорные стойки для поддержания перекрытий", - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

На улице Солянка, особняк с атлантами в плачевном состоянии!!! Когда ж начнут реставрировать? pic.twitter.com/Tx7N1lUnNQ — Mikhail Mi (@millermiha) 25 марта 2016 г.

Работы предполагается закончить в начале 2019 года.

Доходный дом по адресу ул. Солянка, д.7, стр.1 является выявленным объектом культурного наследия. Он был построен в 1882 году по проекту академика архитектуры Василия Карнеева. Первый этаж предназначался для чайного магазина домовладельца, а два верхних этажа - для очень дорогих квартир. Здание представляет историко-культурную ценность как образец экспериментального для своего времени доходного элитного малоквартирного дома.