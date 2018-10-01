В аварии с участием семи машин на севере Москвы пострадали 11 человек

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в аварии с участием семи автомобилей на севере Москвы возросло до одиннадцати человек, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"По уточненным данным, травмы получили 11 человек", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в аварию попали две маршрутки и пять автомобилей. "По предварительным данным, водитель маршрутного такси не снизил скорость перед затормозившими машинами и, врезавшись в стоявший перед ним автомобиль, продолжил движение, что привело к столкновению с еще несколькими авто", - сказал собеседник агентства.

Восемь человек направлены на госпитализацию, их состояние оценивается как средней тяжести и удовлетворительное, добавил другой источник агентства, знакомый с ситуацией. По его информации, пострадавшие в основном получили ушибы и сотрясение головного мозга.

Ранее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции "Интерфаксу" сообщили, что в результате аварии по адресу улица Свободы, 99 пострадали четыре человека.