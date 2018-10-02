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Москва

В подмосковной деревне Трусово пресекли сходку криминальных авторитетов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Почти тридцать человек задержаны подмосковной полицией на встрече криминальных авторитетов в Истринском районе области. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель регионального главка полиции Татьяна Петрова.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Истре при поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" в одном из ресторанов в деревне Трусово Истринского района пресечена так называемая "сходка" участников уголовно-преступной среды, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей", - сказала Петрова.

По ее словам, сотрудниками полиции были задержаны 29 мужчин, которые доставлены в отделение полиции для установления их личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

"При личном досмотре у двух уроженцев Средней Азии в возрасте 29 и 37 лет обнаружены и изъяты свертки с веществом светлого цвета внутри. По результатам исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - героином, общей массой более 5 граммов", - сказала Петрова.

Следственными органами ОМВД России по городу Истра возбуждены уголовные дела по статье 228 Уголовного кодекса РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила представитель полиции.

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