Заказник в Рузском и Можайском районах Подмосковья получил особо жесткий охранный режим

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Подмосковное Минэкологии поставило на кадастровый учет государственный природный заказник областного значения "Красностанское Москворечье", расположенный на землях Рузского и Можайского городских округов.

"Площадь особо охраняемой природной территории составляет почти 4 500 гектаров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории заказника обитают 127 видов позвоночных животных, относящихся к 24 отрядам пяти классов, в том числе 17 видов рыб, пять видов амфибий, один вид рептилий, 79 видов птиц и 25 видов млекопитающих. 19 видов флоры заказника занесены в Красные книги России и Московской области, зафиксированы и местообитания краснокнижной фауны.

"Заказник страдает от браконьерства. Кроме того, существенный ущерб ему наносят навалы мусора, неконтролируемая рекреация, передвижение на автомобилях и снегоходах, обустройство туристических стоянок. Поэтому режим особой охраны здесь будет особенно жестким", - уточняется в сообщении.

В заказнике запрещено любое строительство и прокладка дорог, рубка древесины, разведение костров, заезд на автотранспортных средствах, сбор дикорастущих растений, поясняет министерство.