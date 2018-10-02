Главные новости
В миреНобелевскую премию по физике дали за изобретения в лазерной оптикеКультураУмер Роман КарцевВ миреСергей Cкрипаль не поверил в то, что за покушением на него могла стоять Россия
Москва

Заказник в Рузском и Можайском районах Подмосковья получил особо жесткий охранный режим

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Подмосковное Минэкологии поставило на кадастровый учет государственный природный заказник областного значения "Красностанское Москворечье", расположенный на землях Рузского и Можайского городских округов.

"Площадь особо охраняемой природной территории составляет почти 4 500 гектаров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории заказника обитают 127 видов позвоночных животных, относящихся к 24 отрядам пяти классов, в том числе 17 видов рыб, пять видов амфибий, один вид рептилий, 79 видов птиц и 25 видов млекопитающих. 19 видов флоры заказника занесены в Красные книги России и Московской области, зафиксированы и местообитания краснокнижной фауны.

"Заказник страдает от браконьерства. Кроме того, существенный ущерб ему наносят навалы мусора, неконтролируемая рекреация, передвижение на автомобилях и снегоходах, обустройство туристических стоянок. Поэтому режим особой охраны здесь будет особенно жестким", - уточняется в сообщении.

В заказнике запрещено любое строительство и прокладка дорог, рубка древесины, разведение костров, заезд на автотранспортных средствах, сбор дикорастущих растений, поясняет министерство.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Московская область
Москва
В Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камерВ Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
Сейчас без обязательной страховки ездят 6% москвичейПодробнее
 Врачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в ПодмосковьеВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в Подмосковье
По их данным, всего пострадали 16 человек, детей в автобусе не было, погибших нетПодробнее
 "Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла
Сергей Собянин обратился к профильному вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой о финансированииПодробнее
 Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки
Во вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветерПодробнее
Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентябряОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентября
Начнут традиционно с больниц, детских садов и школ; в прошлом году тепло начали подавать 28 сентябряПодробнее
 Полиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в МосквеПолиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в Москве
Между тем, Сергей Удальцов утверждает, что на проспекте Сахарова собралось около 20 тыс. человекПодробнее
 Снос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублейСнос Ховринской больницы обойдется Москве почти в миллиард рублей
Демонтаж конструкций будет производиться мощным экскаватором со стрелой длиной 54 метра и гидравлическими ножницамиПодробнее
 Ракова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политикеРакова сменила Печатникова на посту заместителя мэра по социальной политике
Ранее она занимала должность главы аппарата мэра и правительства МосквыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Скончался Шарль Азнавур11 фото
01 октября
Скончался Шарль Азнавур
Фотохроника 1 октября6 фото
01 октября
Фотохроника 1 октября
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреНобелевскую премию по физике дали за изобретения в лазерной оптикеКультураУмер Роман КарцевВ миреСергей Cкрипаль не поверил в то, что за покушением на него могла стоять РоссияЭкономикаМинфину предложили ввести минимальную цену на пивоЭкономикаВ правительстве вернулись к проекту реформы о соцнорме энергопотребленияВ миреЖертвами землетрясения в Индонезии стали больше 1200 человек

Amazon поднял минимальную зарплату всех сотрудников в США до $15 в час

Зимний дворец закроют для посетителей в день встречи Путина с канцлером Австрии

Транзит газа по газопроводу Ямал-Европа восстановился

Обвиняемый в земельных махинациях экс-мэр Махачкалы признал свою вину в суде

На берегу реки в Ростове-на-Дону загорелись 800 кв. метров травы

Глава Липецкой области заявил о намерении сменить работу

Глава Липецкой области заявил о намерении сменить работуОлег Королев уже обратился к президенту РФ с просьбой о переводе Подробнее

Госфильмофонд получит на модернизацию 3,76 млрд рублей

Владелец теплохода "Севастополь" оценил срок его отплытия из Пусана в неделю

Инфантино высоко оценил вклад Дворковича в организацию ЧМ-2018

Слова главы ФИФА обнародованы на сайте Российской шахматной федерации в канун выборов президента ФИДЕ, в которых участвует Дворкович Подробнее

Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

МИД РФ обвинил Лондон в использовании "дела Скрипаля" для противодействия международной политике РФ

Около 800 человек эвакуировали из школы в Краснодаре из-за распыления перцового газа

Губернатор Курганской области Кокорин ушел в отставку

Губернатор Курганской области Кокорин ушел в отставкуСвое решение он объяснил переходом на новое место работы Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');