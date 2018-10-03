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Москва

Движение транспорта в Москве ограничат в связи с шествием КПРФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В связи с проведением шествия КПРФ, посвященного 25-летию октябрьских событий вокруг Верховного совета РФ 1993 года, будет ограничено движение транспорта в четверг днем в Пресненском районе в центре Москвы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", в связи с шествием с 15:30 4 октября до окончания мероприятия изменятся маршруты троллейбусов №35, автобусов №№39, 116, 243, 869. С 16:00 изменится режим работы автобусов №№м6, т79, 64, 69 и 850, а троллейбусы №№54, 66 и автобусы №т18, 12, 152 могут следовать с увеличенными интервалами.

По информации КПРФ, участники акции соберутся на площади Краснопресненской заставы у станции метро "Улица 1905 года". Митинг начнется в 16:00. Участники демонстрации пройдут по улицам Красная Пресня и Дружинниковская, где у мемориала Памяти погибших состоится православная панихида.

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Теги: Москва, КПРФ
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