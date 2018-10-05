Семь человек пострадали при обрушении лесов на стройке в Москве

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В результате обрушения строительных лесов на западе Москвы пострадали, по предварительной информации, семь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгосстройнадзора в пятницу.

"По предварительной информации, грузовик задел строительные леса, в результате чего произошло их обрушение. По нашим данным, в результате произошедшего пострадали семь человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что инцидент произошел на площадке многофункционального жилого комплекса "Снегири ЭКО" по адресу: ул. Минская, корп. 1-26. В результате обрушения лесов пострадали рабочие организации ООО "ПетроПрофильПлюс".

"В настоящее время на месте работают все оперативные службы. Специалистами Мосгосстройнадзора будет проведена внеплановая проверка по факту произошедшего", - добавил представитель комитета.

Многофункциональный жилой комплекс "Снегири ЭКО" 2-я и 3-я очереди" по адресу: ул.Минская ул. корп. 1-26 (ЗАО, Раменки) строит иностранная фирма "Компания с ограниченной ответственностью "С&Т Инвестментс Лимитед". Генеральный подрядчик ООО "РАСЭН Интернешнл". Субподрядчик по фасадам: ООО "ПетроПрофильПлюс".

Ранее сообщалось, что произошло обрушение строительных лесов на объекте в районе метро "Ломоносовский проспект" в Москве.