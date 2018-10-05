У ГУМа высадят новые взрослые липы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Вырубка лип у ГУМа в центре Москвы носит плановый характер, на месте старых и больных деревьев будут посажены новые взрослые липы, сообщили в управлении делами президента РФ.

"Новые липы планируется высадить на том же месте в конце октября, посадка начнется 25-26 числа после замены покрытия на тротуаре", - цитирует сообщение Управделами газета "Московский комсомолец".

По данным ведомства, сажать будут крупномеры - взрослые деревья высотой около 5 метров.

"Вырубка старых деревьев объясняется их неизлечимыми болезнями. У деревьев было выявлено несколько заболеваний, которые не поддавались лечению, несмотря на все наши усилия. Липы умирали одна за другой, и уже было потеряно 6 из 36 имевшихся. Деревья были настолько повреждены изнутри, что могли упасть при сильном ветре", - сообщила начальник службы садово-паркового содержания дирекции по эксплуатации комплекса "Кремль" Управделами Анна Денисова.