Штрафы за нарушение в Москве миграционных законов в 2018 году превысили 400 млн рублей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В январе-августе текущего года сумма наложенных штрафов на лиц, допустивших нарушения миграционного законодательства в Москве, составила более 411,5 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.

При этом сумма взысканных штрафов составила 324,8 млн рублей.

"За первые восемь месяцев года по решению судебных органов за пределы России выдворено около 17 тыс. иностранцев, более 3 тыс. помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за это время в Москве было поставлено на учет почти 2,3 млн иностранных граждан, большая часть из которых (около 90%) прибыла из стран с безвизовым режимом. В Москву в основном прибывали граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Украины и Белоруссии (11%). При этом заметную часть миграционного потока составили иностранцы, прибывшие в российскую столицу на работу.

Всего с начала года в Москве было оформлено более 278 тыс. патентов на право осуществления трудовой деятельности, а объем платежей в бюджет за патенты увеличился на 21,2% по сравнению с 2017 годом и составил 12 млрд рублей.

"В результате проводимой МВД и правительством Москвы работы наметилась устойчивая тенденция к легализации иностранных граждан. Однако необходимо усиливать принимаемые меры, в том числе в части информирования иностранных граждан о юридических аспектах легализации их деятельности, о степени ответственности за нарушения действующего законодательства, а также о современных сервисах, значительно облегчающих получение таких государственных услуг, как получение и оплата патента на осуществление трудовой деятельности", - рассказал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

По его словам, к этой работе привлечены также сотрудники ГУ МВД, общественные пункты охраны порядка и народная дружина.

"В ближайшее время усилия, предпринимаемые в данном направлении, будут интенсифицированы", - добавил Черников.