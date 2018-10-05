Главные новости
В миреСМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в КитаеВ миреВ США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки ПотеевВ миреНобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя Мурад
Москва

Штрафы за нарушение в Москве миграционных законов в 2018 году превысили 400 млн рублей

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В январе-августе текущего года сумма наложенных штрафов на лиц, допустивших нарушения миграционного законодательства в Москве, составила более 411,5 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.

При этом сумма взысканных штрафов составила 324,8 млн рублей.

"За первые восемь месяцев года по решению судебных органов за пределы России выдворено около 17 тыс. иностранцев, более 3 тыс. помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за это время в Москве было поставлено на учет почти 2,3 млн иностранных граждан, большая часть из которых (около 90%) прибыла из стран с безвизовым режимом. В Москву в основном прибывали граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Украины и Белоруссии (11%). При этом заметную часть миграционного потока составили иностранцы, прибывшие в российскую столицу на работу.

Всего с начала года в Москве было оформлено более 278 тыс. патентов на право осуществления трудовой деятельности, а объем платежей в бюджет за патенты увеличился на 21,2% по сравнению с 2017 годом и составил 12 млрд рублей.

"В результате проводимой МВД и правительством Москвы работы наметилась устойчивая тенденция к легализации иностранных граждан. Однако необходимо усиливать принимаемые меры, в том числе в части информирования иностранных граждан о юридических аспектах легализации их деятельности, о степени ответственности за нарушения действующего законодательства, а также о современных сервисах, значительно облегчающих получение таких государственных услуг, как получение и оплата патента на осуществление трудовой деятельности", - рассказал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

По его словам, к этой работе привлечены также сотрудники ГУ МВД, общественные пункты охраны порядка и народная дружина.

"В ближайшее время усилия, предпринимаемые в данном направлении, будут интенсифицированы", - добавил Черников.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва
Москва
МиГ-29 разбился в ПодмосковьеМиГ-29 разбился в Подмосковье
Пилоты успели направить самолет в безлюдное место и катапультироватьсяПодробнее
 Старый Почтамт на Мясницкой получил статус памятникаСтарый Почтамт на Мясницкой получил статус памятника
Все ремонтные работы в нем теперь будут проводиться после согласования с департаментом культурного наследияПодробнее
 В Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камерВ Москве с ноября начнут проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
Сейчас без обязательной страховки ездят 6% москвичейПодробнее
 Врачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в ПодмосковьеВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в Подмосковье
По их данным, всего пострадали 16 человек, детей в автобусе не было, погибших нетПодробнее
"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла"Ъ" сообщил о нехватке 772 млрд руб. на развитие Московского транспортного узла
Сергей Собянин обратился к профильному вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой о финансированииПодробнее
 Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки
Во вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветерПодробнее
 Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентябряОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентября
Начнут традиционно с больниц, детских садов и школ; в прошлом году тепло начали подавать 28 сентябряПодробнее
 Полиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в МосквеПолиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в Москве
Между тем, Сергей Удальцов утверждает, что на проспекте Сахарова собралось около 20 тыс. человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Фотохроника 4 октября6 фото
04 октября
Фотохроника 4 октября
Международный автосалон в Париже13 фото
04 октября
Международный автосалон в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в КитаеВ миреВ США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки ПотеевВ миреНобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя МурадВ РоссииРоссия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400МоскваМиГ-29 разбился в ПодмосковьеВ РоссииСенцов прекратил голодовку

На саратовца завели дело о возбуждении ненависти к женщинам

По данным источника, подозреваемый - основатель сообщества "Мужское государство", обсуждавшего поведение россиянок с иностранными болельщиками Подробнее

Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400. Обобщение

Подозреваемый в убийстве и каннибализме арестован в Ленинградской области

В Анкаре опровергли информацию о выводе боевиков из сирийского Идлиба в Турцию

Международные резервы РФ в сентябре снизились на $1,5 млрд

Инфляция в РФ в сентябре ускорилась до 0,2%

В США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки Потеев

В США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки ПотеевПо сведениям BuzzFeed, перебежчик из РФ купил на свое имя лицензию на рыболовство Подробнее

Потребительская уверенность россиян в III квартале снизилась впервые за 2,5 года

Митинг в Магасе

Митинг в Магасе6 фото

СМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в Китае

СМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в КитаеПо данным Le Monde, такова приоритетная версия французских следователей насчет исчезновения Мэна Хунвэя Подробнее

Штрафы за нарушение в Москве миграционных законов в 2018 году превысили 400 млн рублей

Ингушские парламентарии потребовали повторного голосования по соглашению о границе с Чечней

Финдиректор ООО "ЛенСпецСтрой" арестована за мошенничество

Лукашенко обеспокоен "вымиранием мужиков" из-за отсрочек службы в армии

В Ялте решили продлить городскую набережную в три раза

В Ярославле скончался один из двух подростков, выпивших алкоголь из ларька

Минздрав Грузии опроверг слова экс-министра об опытах лаборатории над людьми

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');