Власти Подмосковья пообещали в 2019 году рекультивировать семь мусорных полигонов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Подмосковья объявили о планах по рекультивации семи мусорных полигонов на в 2019 году; об этом в интервью телеканалу "360" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он заявил, что проведение рекультивации такого числа полигонов является "огромной и беспрцедентной работой, которая впервые проводится в России".

Воробьев напомнил, что в Московской области за последние годы было закрыто 24 мусорных полигона.

Проблема обращения с отходами, в частности, нежелательных полигонов, запах от которых ощущается в округе, а также несанкционированных свалок, оказалась в центре пристального внимания около года назад. Тогда жители Балашихи пожаловались во время "прямой линии" президенту РФ Владимиру Путину на постоянный неприятный запах с одного из старейших полигонов - "Кучино", после чего он был закрыт. Рекультивационные работы обещают полностью завершить до 12 декабря 2019 года.