Центральные улицы Москвы перекроют в субботу на время мотопарада

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Несколько улиц в центральном округе столицы будут перекрыты в ближайшую субботу в связи с проведением Московского осеннего мотофестиваля. Об этом сообщает сайт столичной мэрии в понедельник.

Так, по данным Центра организации дорожного движения, с 03:00 13 октября до окончания мероприятия перекроют проспект Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой между Садовым кольцом и Каланчевской.

В связи с мотопарадом с 11:30 субботы перекроют также Садовое кольцо от проспекта Академика Сахарова до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, проспект Вернадского (между Комсомольским и Университетским проспектами), а с 11:45 - Университетский проспект (между проспектом Вернадского и Менделеевской улицей). Эти улицы планируется открывать для автотранспорта по мере прохождения мотоколонны.

Кроме того, на Воробьевых горах с 22:00 12 октября до 06:00 14 октября не будет движения транспорта на улице Косыгина (между проспектами Вернадского и Мичуринским) и Университетской площади (между улицей Косыгина и Университетским проспектом).

Ранее в пресс-службе департамента транспорта Москвы "Интерфаксу" сообщили, что колонна из 2 тыс. мотоциклистов начнет движение с проспекта Академика Сахарова в 11:30 субботы. После мотопарада на смотровой площадке Воробьевых гор его участников ожидает развлекательная программа - концерт, выступления пилотажной группы ГИБДД "Каскад" и мотоспортсменов в различных дисциплинах: мотофристайл, хард эндуро, стант райдинг и многое другое.

Кроме того, на фестивале будут представлены стенды, где зрители узнают о зимних видах мотоспорта и о туристических маршрутах, проводимых зимой, смогут увидеть современные и ретро модели мотоциклов. Свой стенд также представит мотошкола Мосгортранса. Там же будет работать детский сектор, где аниматоры проведут конкурсы, а также заезды на беговелах.

"После Московского мотофестиваля к мэру обратились несколько крупнейших мотоклубов страны с предложением организовать закрытие мотосезона в Москве - мэр поддержал. Такие мероприятия помогают ближе знакомиться с мотокультурой, привлекают внимание к безопасности дорожного движения и напоминают о взаимном уважении на дорогах", - добавили в пресс-службе.