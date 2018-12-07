Мужчина, упавший под поезд на станции "Минская" в московском метро, погиб

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина, упавший на рельсы на станции "Минская" московского метрополитена, погиб, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь УВД столичного метрополитена Алексей Мышляев.

"Около 17:33 на станции метро "Минская" Солнцевской линии московского метро произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 60-летний москвич, по собственной неосторожности споткнулся и упал под прибывающий электропоезд", - сказал Мышляев.

По его словам, прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Он добавил, что в 17:36 было снято напряжение с жесткого пути для извлечения тела пассажира из-под поезда. В 18:20 тело погибшего было извлечено, подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов.

"Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение произошло по собственной неосторожности пассажира: пассажир, стоя на краю платформы, пошатнулся и упал под прибывающий электропоезд", - сказал Мышляев.