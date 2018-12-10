Собянин заявил, что платная парковка не является источником дохода для Москвы

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Платная парковка в Москве - не источник дохода бюджета города, а мера регулирования транспортных потоков, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Парковка не является для нас источником доходов. Она является регулятором количества машин, которые приезжают в центр города", - рассказал Собянин на встрече с компаниями - членами Ассоциации европейского бизнеса в понедельник.

Мэр пояснил, что определенная часть парковок в центре Москвы должна быть постоянно свободна.

"Когда количество парковочных мест заполняется более чем на 80%, во всем мире есть один рецепт - увеличение цены парковочного места", - добавил Собянин.