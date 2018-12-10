В комендатуре Кремля рассказали о его тайнах и резиденции для высоких гостей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Резиденцию для приема высоких гостей на территории Кремля, где последним останавливался ливийский лидер Муамар Каддафи, планируется реконструировать. Об этом сообщил комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

"Да, резиденция есть. (...) И она действительно может предоставляться главам государств, которые этого пожелают. Но не секрет, что помещения уже не отвечают современным требованиям обеспечения комфорта. Не хочу сказать, что там все плохо, но это уже прошлый век", - сказал Хлебников в интервью "Российской газете".

При этом он сообщил, что "есть проект модернизации, реконструкции резиденции".

Хлебников вспомнил, что последним лидером, остановившимся на территории этой резиденции, был руководитель Ливии Каддафи.

"Глава Ливии жил в резиденции, а шатер, который размещался в Тайницком саду, предназначался для того, чтобы там принять гостей, попить с ними чаю", - рассказал комендант Кремля.

По его словам, ливийцы просили поставить шатер на Соборной площади, но им объяснили, что у России есть свои традиции, протокольные правила и свои каноны - "в итоге договорились насчет Тайницкого сада".

Хлебников напомнил, что тогда президент РФ Владимир Путин после концерта французской певицы Мирей Матье пригласил француженку на чай в шатер ливийского лидера.

Говоря о тайнах территории Кремля, комендант заметил, что было сделано много открытий, хотя по-прежнему многое осталось неизвестным. "В свое время по многим СМИ прошла история, связанная с обнаружением икон на Спасской и Никольской башнях. Сейчас закончились очень квалифицированные изыскания с использованием соответствующей аппаратуры по поиску икон на всех башнях. Увы, следы есть, но самих икон не обнаружили, их в свое время сняли", - сказал Хлебников.