Главные новости
В РоссииПутин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во ВладивостокВ миреЛидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный соборВ миреДоговор о дружбе Украины и России прекратит действовать 1 апреля 2019 года
Москва

В комендатуре Кремля рассказали о его тайнах и резиденции для высоких гостей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Резиденцию для приема высоких гостей на территории Кремля, где последним останавливался ливийский лидер Муамар Каддафи, планируется реконструировать. Об этом сообщил комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

"Да, резиденция есть. (...) И она действительно может предоставляться главам государств, которые этого пожелают. Но не секрет, что помещения уже не отвечают современным требованиям обеспечения комфорта. Не хочу сказать, что там все плохо, но это уже прошлый век", - сказал Хлебников в интервью "Российской газете".

При этом он сообщил, что "есть проект модернизации, реконструкции резиденции".

Хлебников вспомнил, что последним лидером, остановившимся на территории этой резиденции, был руководитель Ливии Каддафи.

"Глава Ливии жил в резиденции, а шатер, который размещался в Тайницком саду, предназначался для того, чтобы там принять гостей, попить с ними чаю", - рассказал комендант Кремля.

По его словам, ливийцы просили поставить шатер на Соборной площади, но им объяснили, что у России есть свои традиции, протокольные правила и свои каноны - "в итоге договорились насчет Тайницкого сада".

Хлебников напомнил, что тогда президент РФ Владимир Путин после концерта французской певицы Мирей Матье пригласил француженку на чай в шатер ливийского лидера.

Говоря о тайнах территории Кремля, комендант заметил, что было сделано много открытий, хотя по-прежнему многое осталось неизвестным. "В свое время по многим СМИ прошла история, связанная с обнаружением икон на Спасской и Никольской башнях. Сейчас закончились очень квалифицированные изыскания с использованием соответствующей аппаратуры по поиску икон на всех башнях. Увы, следы есть, но самих икон не обнаружили, их в свое время сняли", - сказал Хлебников.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва
Москва
РЖД представят 10 декабря в Москве макет нового плацкартного вагонаРЖД представят 10 декабря в Москве макет нового плацкартного вагона
Его покажут на Казанском вокзале в столицеПодробнее
 Полиция передала врачам подростка, пришедшего в московскую школу с ножомПолиция передала врачам подростка, пришедшего в московскую школу с ножом
16-летний юноша угрожал причинить себе телесные повреждения, его убедили сдатьсяПодробнее
 Психиатры на скорой помощи увезли подростка, пришедшего с ножом в московскую школуПсихиатры на скорой помощи увезли подростка, пришедшего с ножом в московскую школу
В результате инцидента никто не пострадалПодробнее
 Московская полиция начала переговоры с угрожающим навредить себе школьникомМосковская полиция начала переговоры с угрожающим навредить себе школьником
Старшеклассник пришел в школу в Жулебино с канцелярским ножом, сообщил источникПодробнее
За ночь в Москве выпало более 10% месячной нормы осадковЗа ночь в Москве выпало более 10% месячной нормы осадков
Четверг в городе будет облачнымПодробнее
 Коммунальные услуги подорожают в Москве на 1,7% с 1 январяКоммунальные услуги подорожают в Москве на 1,7% с 1 января
Взнос на капитальный ремонт вырастет на 1 рубль 19 копеекПодробнее
 Власти отменили бесплатную парковку по воскресеньям на 237 улицах в центре МосквыВласти отменили бесплатную парковку по воскресеньям на 237 улицах в центре Москвы
Приказ вступает в силу с 15 декабряПодробнее
 Стоимость парковки в самом центре Москвы повысится до 380 рублей с 15 декабряСтоимость парковки в самом центре Москвы повысится до 380 рублей с 15 декабря
Самым низкий тариф в центре будет между Садовым и Бульварным кольцами - 80 рублей в часПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во ВладивостокВ миреЛидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный соборВ миреДоговор о дружбе Украины и России прекратит действовать 1 апреля 2019 годаВ РоссииСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяВ РоссииВице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником ГРУЭкономикаАвстралия в ноябре стала крупнейшим экспортером СПГ в мире

Пожар на ГРС в Липецкой области ликвидирован

Во французском Лионе задержаны более 20 членов грузино-армяно-азербайджанской ОПГ

Макрон в ответ на акции протеста объявил о повышении МРОТ во Франции

Макрон в ответ на акции протеста объявил о повышении МРОТ во ФранцииПрезидент осудил насилие, происходящее в ходе протестов "желтых жилетов" Подробнее

Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию вокруг конфликта в Керченском проливе

Стороны также поделились мнениями о ситуации с планами США выйти из ДРСМД Подробнее

СКА выиграл у московского "Динамо" в матче КХЛ

Петербургский клуб добился 1500 победы в своей истории, открыв счет на восьмой минуте игры и удвоив на последней Подробнее

На газораспределительной станции в Липецкой области произошел пожар

Потребители запитаны от соседней ГРС Подробнее

HSBC и Standard Chartered угодили в ловушку из-за сотрудничества с Huawei

Правительство расширило пилотный проект по прямым выплатам по обязательному соцстрахованию

К 39 регионам в 2019-2020 годах прибавятся еще 38 Подробнее

В комендатуре Кремля рассказали о его тайнах и резиденции для высоких гостей

Гандболистки сборной России вышли в полуфинал ЧЕ

"Жемчужная река" собралась продолжить отправку туристов на Хайнань

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');