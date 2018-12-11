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ФАС возбудила дело против "Шереметьево" из-за препятствования проверкам

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело об административном правонарушении против аэропорта "Шереметьево" (МАШ).

По мнению ведомства, администрация "Шереметьева" "препятствует осуществлению государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства".

"Ранее в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в отношении МАШ, у аэропорта были истребованы документы и сведения, необходимые для рассмотрения дела по существу (...) МАШ проигнорировало законные требования управления и уклонилось от предоставления истребуемых документов и сведений", - указано в сообщении УФАС

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Действия МАШ привели "к невозможности объективного рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства", отмечает ведомство. Там считают, что таким образом аэропорт "пытается помешать рассмотрению дела и всячески затянуть данный процесс". О каком деле идет речь, не уточняется.

"В рамках административного расследования управлению предстоит дать правовую оценку действиям МАШ", - говорится в сообщении. Как отмечается, должностным лицам может грозить штраф от 10 до 15 тыс. руб., юридическим - от 50 до 500 тыс. руб.

В августе Московское областное управление ФАС сообщало о жалобе на МАШ, поступившей от АО "Шереметьево-Карго" - работающего на территории аэропорта частного оператора по обслуживанию грузов и почты. Компания утверждала, что МАШ ущемлял ее интересы. В ходе проверки УФАС установило, что аэропорт уклонялся от выдачи сотрудникам "Шереметьево-Карго" пропусков в контролируемую зону, создавались "дискриминационные условия" для их работы.

Ведомство направило в адрес аэропорта "предупреждение о необходимости прекращения указанных действий", говорилось в его сообщении. До этого, в начале года, ФАС сообщала о проверке МАШ и его 100%-ной "дочки" ООО "Москва Карго", которое является оператором одноименного грузового терминала в "Шереметьево". Тогда речь шла о "признаках антиконкурентного соглашения, связанного с перевозкой грузов". Кто подал соответствующую жалобу, не уточнялось.

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Теги: Москва, Шереметьево

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