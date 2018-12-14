В подмосковном Егорьевске попытались поджечь больницу

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестные подожгли в четверг вечером входную группу Егорьевской центральной районной больницы, пострадавших нет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Вечером 13 декабря неизвестные подожгли входную группу Егорьевской центральной районной больницы. Жертв и пострадавших нет. (...) Полиция проводит проверку", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что губернатор взял ситуацию под личный контроль. На место направлен министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.