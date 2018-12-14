Главные новости
ЭкономикаБанк России повысил ключевую ставку до 7,75%В миреЛукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в РоссиюВ РоссииМинздрав РФ начал готовить закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года
Москва

"Ночные волки" проведут в субботу мотопробег в честь Битвы за Москву

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мотоклуб "Ночные волки" проведет в субботу пробег под названием "Непокоренный рубеж", сообщает в пятницу пресс-служба администрации подмосковного Протвина.

"Колонна проедет по историческим местам, где в 1941 году вела сражения с фашистскими захватчиками легендарная советская 49-я армия", - говорится в сообщении.

Протяженность трассы составит 55 км, пробег пройдет по проселочным дорогам. Участники поедут на мотоциклах, квадроциклах и джипах. Сбор колонны запланирован у мемориала "Рубеж обороны" в Протвино. Принять участие в пробеге собираются около 150 человек.

49-я армия участвовала в 1941 году в Можайско-Малоярославецкой и Тульской оборонительной операциях в ходе Битвы за Москву.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Ночные волки

Новости по теме

Москва
К концу недели в Москве похолодает до минус 18К концу недели в Москве похолодает до минус 18
По оценкам синоптиков, небольшой мороз и гололед в столице можно ожидать уже в четвергПодробнее
 Сбой произошел сразу на двух линиях московского метроСбой произошел сразу на двух линиях московского метро
Интервалы движения были увеличены на зеленой и фиолетовой линияхПодробнее
 РЖД представят 10 декабря в Москве макет нового плацкартного вагонаРЖД представят 10 декабря в Москве макет нового плацкартного вагона
Его покажут на Казанском вокзале в столицеПодробнее
 Полиция передала врачам подростка, пришедшего в московскую школу с ножомПолиция передала врачам подростка, пришедшего в московскую школу с ножом
16-летний юноша угрожал причинить себе телесные повреждения, его убедили сдатьсяПодробнее
Психиатры на скорой помощи увезли подростка, пришедшего с ножом в московскую школуПсихиатры на скорой помощи увезли подростка, пришедшего с ножом в московскую школу
В результате инцидента никто не пострадалПодробнее
 Московская полиция начала переговоры с угрожающим навредить себе школьникомМосковская полиция начала переговоры с угрожающим навредить себе школьником
Старшеклассник пришел в школу в Жулебино с канцелярским ножом, сообщил источникПодробнее
 За ночь в Москве выпало более 10% месячной нормы осадковЗа ночь в Москве выпало более 10% месячной нормы осадков
Четверг в городе будет облачнымПодробнее
 Коммунальные услуги подорожают в Москве на 1,7% с 1 январяКоммунальные услуги подорожают в Москве на 1,7% с 1 января
Взнос на капитальный ремонт вырастет на 1 рубль 19 копеекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 декабря6 фото
13 декабря
Фотохроника 13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре6 фото
13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаБанк России повысил ключевую ставку до 7,75%В миреЛукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в РоссиюВ РоссииМинздрав РФ начал готовить закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 годаВ РоссииИсточник допустил, что итоги исследований в связи с дыркой на "Союзе МС-09 засекретятВ РоссииЧисло заключенных снизилось до исторического минимума в постсоветской РоссииВ миреУбивший трех человек в Страсбурге мужчина ликвидирован

ЦБ РФ понизил ожидания по нефти Urals с $63 до $55 за баррель в 2019 году

Южная Корея и КНДР обсудят в МОК совместное проведение Олимпиады-2032

Больше половины украинцев связали военное положение с желанием Порошенко отложить выборы

Глава Свердловской железной дороги заявил о своей невиновности

Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем

Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%ЦБ объяснил решение необходимостью ограничить инфляционные риски, а также внешними условиями и грядущим повышением НДС Подробнее

Лукашенко анонсировал главную тему встречи в Путиным

Косовские депутаты поддержали идею создания профессиональной армии

Китай пообещал снизить пошлины на автомобили из США на 90 дней

В екатеринбургском "Кольцово" 30 авиарейсов задержаны из-за тумана

От штаба Навального в Петербурге потребовали 11 млн руб. за порчу газона на митинге 5 мая

Евро опустился ниже 75 рублей впервые с 23 ноября

На Навального не стали составлять протоколы за неисполнение решений суда по искам Усманова и Михайлова

На севере Сибири установилась аномально теплая температура в минус 14 градусов

Лукашенко заявил, что на саммите в Петербурге извинялись все президенты, а не только он

СКР завел дело на супругов, чей сын задохнулся в стиральной машине

Оренбуржец отсудил у МВД 30 тыс. рублей за пытки в милиции

"Интерфакс" опубликовал рейтинг фундаментальной эффективности компаний России и Казахстана

В Госдуму внесен законопроект об ответственности авиакомпаний за овербукинг

Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в Россию

Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать Белоруссию в Россию"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", - сказал президент российским журналистам Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');