"Ночные волки" проведут в субботу мотопробег в честь Битвы за Москву

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Мотоклуб "Ночные волки" проведет в субботу пробег под названием "Непокоренный рубеж", сообщает в пятницу пресс-служба администрации подмосковного Протвина.

"Колонна проедет по историческим местам, где в 1941 году вела сражения с фашистскими захватчиками легендарная советская 49-я армия", - говорится в сообщении.

Протяженность трассы составит 55 км, пробег пройдет по проселочным дорогам. Участники поедут на мотоциклах, квадроциклах и джипах. Сбор колонны запланирован у мемориала "Рубеж обороны" в Протвино. Принять участие в пробеге собираются около 150 человек.

49-я армия участвовала в 1941 году в Можайско-Малоярославецкой и Тульской оборонительной операциях в ходе Битвы за Москву.