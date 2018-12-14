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Москва

Автомобили подмосковных таксистов‐нарушителей будут эвакуировать

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минтранс Московской области подписал соглашения с тремя операторами специализированных стоянок об эвакуации автомобилей такси в случае выявления нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

"Автомобиль такси могут эвакуировать, если водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр, контроль технического состояния автомобиля, при себе у водителя нет путевого листа, лицензии на осуществление деятельности такси или автомобиль не соответствует региональному стандарту. При этом перемещение и хранение автомобиля на стоянке будет бесплатным", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что нарушителей будут выявлять в рамках совместных проверок управления регионального административно-технического контроля Минтранса области и сотрудников ГИБДД.

Автомобиль будет находиться на спецстоянке до рассмотрения дела об административном правонарушении до двух месяцев. Рассмотрение дела проводит управление регионального административно-технического контроля ведомства.

Всего в Московской области работают 107 тысяч автомобилей такси по выданным разрешениям.

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