Столичный участковый попал в больницу с травмами после взрыва боеприпаса

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту взрыва неизвестного предмета в Подмосковье, в результате которого полицейский потерял руку и глаз, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

"Поступила информация о госпитализации участкового уполномоченного одного из московских отделов полиции с участка автодороги на трассе А-108 с травмами, полученными в результате взрыва неустановленного предмета. По данному факту следственными органами организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По данным СК, опросить полицейского пока не удалось, поскольку он находится в больнице в бессознательном состоянии. "В результате происшествия он лишился кисти руки и глаза", - добавили в комитете.

В пресс-службе отметили, что следователями осматривается машина участкового, устанавливается место, где произошло происшествие, а также предмет, которым причинены повреждения.

Со своей стороны, в пресс-службе подмосковного главка полиции "Интерфаксу" сообщили, что "полицейский нашел предмет, похожий на боеприпас времен ВОВ, который сдетонировал".

Полиция также проводит проверку по факту происшествия.