Неизвестные избили и ограбили француза в центре Москвы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Студент из Франции был ограблен в центре Москвы накануне, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Утром в субботу в полицию поступило сообщение об обнаружении гражданина Франции, являющемся студентом одного из московских вузов, в центре Москвы, со следами от ударов, в крови", - сказал собеседник агентства.

По его словам, было установлено, что в районе Большого Златоустинского переулка, неизвестные напали на потерпевшего, побили его и похитили денежные средства в размере 59 тыс. рублей.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией об инциденте.