Доходный дом купчихи Быковой в Москве признали объектом культурного наследия

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Кирпичный доходный дом Натальи Быковой внесен в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии.

Шестиэтажное кирпичное здание в районе Чистопрудного бульвара было построено в 1910 году по архитектурному проекту Ивана Кондратенко в стиле модерн. Особенностью дома стал интерьер главного входа, стены которого выложены майоликой темно-зеленого и бордового цветов. Также подъезд украшает доломитовая лестница с уникальным металлическим ограждением. Для отделки внутреннего пространства подъезда была использована венецианская штукатурка и альфрейная живопись. Фасады выделены эркерами, частично облицованы керамической плиткой в стиле "кабанчик", а балконы украшены кованой оградой.

Бывший доходный дом Быковой в настоящее время является жилым. В мэрии отметили, что после внесения в реестр здание нельзя сносить, а все ремонтные работы должны вестись под контролем департамента культурного наследия.