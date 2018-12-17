Власти Москвы вместе с "Вымпелкомом" будут развивать сеть 5G

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Департамент информационных технологий Москвы подписал соглашение с ПАО "Вымпелком" ("Билайн") о сотрудничестве и развитии сети 5G в столице.

"Департамент информационных технологий Москвы и ПАО "Вымпелком" подписали соглашение о совместном развитии услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в Москве сроком на пять лет с возможностью продления сотрудничества на аналогичный период", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

По словам собеседника агентства, по условиям соглашения "Билайн" при поддержке правительства Москвы приступит к реализации пилотных проектов по внедрению и апробации инновационных технологий связи, а также реализации проектов в области виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей и концепции "умного города".

"В том числе, компания планирует развернуть пилотный сегмент сети 5G в Москве в 2019 году, а также представить постоянный коммерческий 5G-кластер при наличии правовой возможности", - сказали в департаменте.