Пожар в здании на Сретенке потушен

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пожар в старом здании в центре Москвы, где располагается кафе, ликвидирован, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"На данный момент пожар ликвидирован, произошло возгорание на площади 35 квадратных метров, проводится разборка конструкций",- сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе столичного МЧС подтвердили информацию о ликвидации пожара и сообщили, что он произошел в пристройке к зданию кафе. "Происходило загорание в одноэтажной пристройке к кафе. Кафе расположено на первом этаже трехэтажного здания. Площадь пожара составила 35 кв. метров. Принятыми мерами в 19:11 минут пожар был локализован, а в 19:12 минут - ликвидирован",- сказал сотрудник пресс-службы.

Со слов администрации, людей в здании нет, сведений о пострадавших не поступало, добавил он.

Между тем в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы сообщили "Интерфаксу", что в связи с работой пожарных расчетов временно перекрыто движение по Сретенке. Объехать место ЧП автомобилисты могут по Бульварному кольцу.

Ранее в понедельник сообщалось о пожаре в трехэтажном здании на улице Сретенка, д.24/2, стр.1, где, в том числе, находится кафе. Была проведена эвакуация.