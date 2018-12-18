Главные новости
В РоссииПодростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к почти 10 годам колонииВ РоссииПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливоВ РоссииМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей авто
Москва

Небоскреб Grand Tower с двумя башнями в "Москва-сити" достигнет 283 метров

Проект 62-этажного небоскреба разработало немецкое бюро Werner Sobek

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Высота нового небоскреба на территории делового центра "Москва-Сити", получившего название Grand Tower, составит 283 метра, рассказал журналистам во вторник главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Высотка будет иметь узнаваемый силуэт и хорошие видовые характеристики благодаря своему расположению на краю делового центра. Комплекс состоит из стилобатной части и располагающихся на ней двух башен. Между башнями в вертикальном стеклянном объеме запроектированы переходные мосты, зоны отдыха с видом на город и зимние сады. Высота здания будет достигать 283 метра", - сообщил Кузнецов.

По его словам, общая площадь 62-этажного небоскреба составит около 400 тыс. кв.м.

"Внутри расположатся офисы, апартаменты, торговые площади, кафе и рестораны, столовая для сотрудников, конференц-зона на 600 человек, подземный паркинг с автомойкой на 692 автомобиля", - отметил Кузнецов.

Он подчеркнул, что небоскреб будет связан со станцией метрополитена "Выставочная" и с городской "площадью с часами".

Главный архитектор сообщил, что проект разработало московское подразделение бюро Werner Sobek под руководством немецкого архитектора и инженера Вернера Зобека.

Grand Tower может стать первым в России небоскребом, получившим сертификат LEED "Gold" на здание в целом. В результате это будет самое современное и энергоэффективное здание в России и одно из самых знаковых зданий в Европе. Ожидается, что благодаря высокому стандарту "зеленого" строительства удастся снизить операционные расходы до 20% по сравнению с другими подобными проектами в "Москва-Сити".

Московский международный деловой центр "Москва-Сити" - деловой район в Москве на Пресненской набережной. Почти все башни "Москва-Сити" построены в стиле хай-тек. Каждая из 16 башен бизнес-центра носит свое имя, а две из них символизируют Москву и Санкт-Петербург.

"Башня Федерация" - флагманский проект ММДЦ "Москва-Сити". Комплекс состоит из двух разновысотных зданий - 63-этажной башни "Запад" и башни "Восток", которая достигает 373,7 м (самое высокое жилое здание в Европе среди готовых проектов). Здания объединены шестиэтажным стилобатом, в котором размещается торговый комплекс.

На втором месте по высоте - Южная башня "Око" (354 м; есть еще Северная башня - там находятся офисы и квартиры премиум-класса). Отличительная особенность башни "Око" - ледовый каток, располагающийся на 86-м этаже.

Третий небоскреб по высоте в "Москва-сити" - "Меркурий Сити Тауэр" (почти 339 метров), эта башня необычного золотого цвета, что отличает ее от остальных небоскребов комплекса.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Москва-Сити

Новости по теме

Москва
В московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологов
Полиция и Росгвардия во время проверки нашли наркотики и травматическое оружиеПодробнее
 В мэрии не получали запросов о строительстве СИЗО вместо "Бутырки" и "Красной Пресни"В мэрии не получали запросов о строительстве СИЗО вместо "Бутырки" и "Красной Пресни"
В собственности ФСИН в Новой Москве несколько земельных участков, на которых возможно такое строительствоПодробнее
 Кровля производственного здания обрушилась в подмосковном ДзержинскомКровля производственного здания обрушилась в подмосковном Дзержинском
Под завалами может находиться до восьми человекПодробнее
 Время парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифовВремя парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифов
С 15 декабря парковка на части улиц в центре столицы подорожала до 380 рублей в час и стала платной по воскресеньямПодробнее
Морозная и солнечная зима останется в Москве всю неделюМорозная и солнечная зима останется в Москве всю неделю
По прогнозам синоптиков, температуры ночью в столице составят до минус 17 градусов, днем - до минус 11 градусовПодробнее
 К концу недели в Москве похолодает до минус 18К концу недели в Москве похолодает до минус 18
По оценкам синоптиков, небольшой мороз и гололед в столице можно ожидать уже в четвергПодробнее
 Сбой произошел сразу на двух линиях московского метроСбой произошел сразу на двух линиях московского метро
Интервалы движения были увеличены на зеленой и фиолетовой линияхПодробнее
 РЖД представят 10 декабря в Москве макет нового плацкартного вагонаРЖД представят 10 декабря в Москве макет нового плацкартного вагона
Его покажут на Казанском вокзале в столицеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПодростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к почти 10 годам колонииВ РоссииПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливоВ РоссииМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей автоВ РоссииГосдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митингиВ миреГлава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦВ РоссииДума приняла закон о нежелательности иностранных НКО, вмешивающихся в выборы

Украинских госслужащих начали проверять на наличие родственников в РФ и Донбассе

Уже выяснилось, что жена и дочь первого замглавы Службы внешней разведки Украины имеют гражданство РФ Подробнее

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест"Вояджер-2" в межзвездном пространстве, 3D-реконструкция как инструмент археологов и совместная еда для повышения кооперации Подробнее

Рабочего насмерть засыпало землей в Брянске

Peugeot-Citroen отзовет в России почти 3 тысячи автомобилей из-за неисправностей

Британские буксиры начали снимать с мели российское судно "Кузьма Минин"

Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублей

Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублейВедомство так решило наказать компании в случае отказа от локализации данных россиян в РФ или если они вообще не ответят на письмо Подробнее

Наместника Киево-Печерской лавры решили вызвать на допрос в СБУ

Что смотреть на Новый год

Что смотреть на Новый годНеожиданный дуэт Петросяна, Басков-Степашка и поющий Дед Мороз развлекут телезрителей в новогоднюю ночь Подробнее

Поставщик оружия для нападения на ярмарку в Страсбурге обвинен в связях с терроризмом

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу избитых в ярославской колонии заключенных

Запуск "Союза" во французской Гвиане отложен из-за ветра

Визажиста королевы Бельгии допросили по делу о краже драгоценностей герцога Люксембурга

Комитет Госдумы рекомендовал вернуть курилки в аэропорты

Комитет Госдумы рекомендовал вернуть курилки в аэропортыОпросы показали, что многие россияне все равно не соблюдают запрет и курят в туалетах Подробнее

Последних туристов "Жемчужной реки" вывезут с Хайнаня 21 декабря

Российские банки в ноябре увеличили вклады физлиц и депозиты юрлиц

Ющенко посоветовал Раде присвоить Украинской православной церкви статус филиала РПЦ

Курское направление железной дороги собрались продлить до "площади трех вокзалов"

Долги по зарплате в РФ в ноябре снизились на 4,3%

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга

Московские власти пожаловались на дефицит подрядчиков для реновации

Небоскреб Grand Tower с двумя башнями в "Москва-сити" достигнет 283 метров

Проект 62-этажного небоскреба разработало немецкое бюро Werner Sobek Подробнее

Цирковой тигр напал на помощника дрессировщика в Оренбуржье

Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в склонности к демократам

Экс-футболист ЦСКА Корнаухов возглавил армейскую ДЮСШ

У Украины появилась обновленная Морская доктрина

Госдума приняла в первом чтении закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');