Небоскреб Grand Tower с двумя башнями в "Москва-сити" достигнет 283 метров

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Высота нового небоскреба на территории делового центра "Москва-Сити", получившего название Grand Tower, составит 283 метра, рассказал журналистам во вторник главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Высотка будет иметь узнаваемый силуэт и хорошие видовые характеристики благодаря своему расположению на краю делового центра. Комплекс состоит из стилобатной части и располагающихся на ней двух башен. Между башнями в вертикальном стеклянном объеме запроектированы переходные мосты, зоны отдыха с видом на город и зимние сады. Высота здания будет достигать 283 метра", - сообщил Кузнецов.

По его словам, общая площадь 62-этажного небоскреба составит около 400 тыс. кв.м.

"Внутри расположатся офисы, апартаменты, торговые площади, кафе и рестораны, столовая для сотрудников, конференц-зона на 600 человек, подземный паркинг с автомойкой на 692 автомобиля", - отметил Кузнецов.

Он подчеркнул, что небоскреб будет связан со станцией метрополитена "Выставочная" и с городской "площадью с часами".

Главный архитектор сообщил, что проект разработало московское подразделение бюро Werner Sobek под руководством немецкого архитектора и инженера Вернера Зобека.

Grand Tower может стать первым в России небоскребом, получившим сертификат LEED "Gold" на здание в целом. В результате это будет самое современное и энергоэффективное здание в России и одно из самых знаковых зданий в Европе. Ожидается, что благодаря высокому стандарту "зеленого" строительства удастся снизить операционные расходы до 20% по сравнению с другими подобными проектами в "Москва-Сити".

Московский международный деловой центр "Москва-Сити" - деловой район в Москве на Пресненской набережной. Почти все башни "Москва-Сити" построены в стиле хай-тек. Каждая из 16 башен бизнес-центра носит свое имя, а две из них символизируют Москву и Санкт-Петербург.

"Башня Федерация" - флагманский проект ММДЦ "Москва-Сити". Комплекс состоит из двух разновысотных зданий - 63-этажной башни "Запад" и башни "Восток", которая достигает 373,7 м (самое высокое жилое здание в Европе среди готовых проектов). Здания объединены шестиэтажным стилобатом, в котором размещается торговый комплекс.

На втором месте по высоте - Южная башня "Око" (354 м; есть еще Северная башня - там находятся офисы и квартиры премиум-класса). Отличительная особенность башни "Око" - ледовый каток, располагающийся на 86-м этаже.

Третий небоскреб по высоте в "Москва-сити" - "Меркурий Сити Тауэр" (почти 339 метров), эта башня необычного золотого цвета, что отличает ее от остальных небоскребов комплекса.