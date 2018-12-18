Руководство Ингушетии и московского вуза запросило МВД о причинах задержаний студентов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Все студенты Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ), задержанные накануне в ходе рейда Росгвардии и МВД в общежитии вуза в Москве, отпущены.

"Да, всех отпустили. Мы сегодня направили запрос в МВД, где мы, в том числе, просим сообщить, сколько человек и по какой причине были задержаны. Ответ нам не пришел пока", - сообщила начальник отдела по связям с общественностью Геологоразведочного университета Светлана Лучко "Интерфаксу" во вторник.

Накануне в общежитии Геологоразведочного университета по адресу улица Волгина, дом 8, корпус 1 МВД совместно с Росгвардией провели профилактическое мероприятие, в ходе которого изъяли наркотики и травматическое оружие. При этом были задержаны студенты вуза. Как сообщали в РГГРУ, как минимум, часть студентов были отпущены после профилактической беседы.

Позже в постпредстве Ингушетии в Москве сообщили, что среди задержанных оказалось порядка 40 студентов республики. Как сообщал "Интерфакс", студентов-ингушей вечером отпустили из ОВД.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил выяснить причины задержания.

По версии постпредства, студентов могли задержать в связи с заявлением в полицию от "студента из Таджикистана", который "заявил, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета". Официальных комментариев относительно этой версии произошедшего от правоохранительных органов не поступало.