Подросток в Москве распылил баллончик в лицо полицейскому после замечания о курении

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Столичная полиция составила административный протокол в отношении отца четырнадцатилетнего подростка, распылившего перцовый баллончик в полицейского.

"19 декабря инспектору ОДН ОМВД по Пресненскому району города Москвы старшему лейтенанту полиции в ходе пресечения правонарушения (курение в общественном месте) молодой человек распылил содержимое перцового баллончика в область лица и скрылся", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции Москвы в четверг.

Личность правонарушителя была установлена, им оказался подросток 2004 года рождения, сообщили в полиции.

Поскольку молодой человек является несовершеннолетним, к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) был привлечен его отец, отметили в пресс-службе.

"Старший лейтенант обращался в медучреждение, после оказания помощи отпущен. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сказали в ведомстве.