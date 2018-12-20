Областные депутаты поддержали акционирование "Мострансавто"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Мособлдума поддержала законопроект о преобразовании в акционерное общество ГУП "Мострансавто", изменение вступит в силу в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В 2019 году "Мострансавто" будет преобразовано в акционерное общество. Соответствующий законопроект приняла Московская областная дума 20 декабря", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что состав совета директоров и его председателя утвердит правительство региона, которому будут принадлежать 100% акций предприятия.

Решение о смене организационно-правовой формы было принято в целях повышения эффективности управления государственным имуществом. Изменения не отразятся на качестве транспортного обслуживания жителей Подмосковья.

"В состав акционеров войдут представители Министерства имущественных отношений Московской области и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона", - отмечается в сообщении.