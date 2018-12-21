Избившим полицейского в московском метро предъявили обвинение

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Двое нетрезвых мужчин, избивших полицейского в московском метро, задержаны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"Расследуется уголовное дело в отношении двух молодых людей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ)", - сказала Иванова в пятницу "Интерфаксу".

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 декабря два молодых человека, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на платформе станции "Таганская" Московского метрополитена, "оказали сопротивление сотруднику полиции, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей и пытавшемуся пресечь административное правонарушение, и нанесли последнему множественные удары руками в голову и туловище".

"Во время проведения следственных действий задержанные дали признательные показания. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время жизни и здоровью сотрудника правоохранительных органов ничего не угрожает.

По данным осведомленного источник агентства, полицейский получил незначительные ушибы. По его словам, полицейскому в ходе инцидента пришлось применять дубинку.