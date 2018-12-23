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Москва

Пассажиры вернувшегося в Москву самолета вылетят в Сочи резервном бортом

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пассажиры самолета авиакомпании S7, вернувшегося после отключения одного из двух двигателей в аэропорт вылета "Домодедово", будут отправлены в Сочи резервным бортом.

"Авиакомпания уже подготовила резервное воздушное судно. В течение часа пассажиры вылетят в Сочи", - сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании.

МоскваПассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателяЧитать подробнее

Ранее в воскресенье источник агентства в авиадиспетчерских службах сообщил, что самолет А321 neo, вылетевший из московского аэропорта "Домодедово" в Сочи, экстренно вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя при взлете. По его данным, на борту находилось около двухсот пассажиров, самолет благополучно приземлился в "Домодедово", никто не пострадал.

"При выполнении рейса 1023 Москва - Сочи после взлета на высоте около трех тысяч метров произошло отключение первого двигателя самолета Airbus A321. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт ""Домодедово. Посадка выполнена благополучно после выполнения всех установленных процедур. На борту было 192 пассажира", - уточнил представитель S7.

Он добавил, что подобные ситуации все пилоты авиакомпании регулярно отрабатывают во время подготовки. "Угрозы безопасности пассажиров не было. Двухдвигательные самолеты позволяют продолжить безопасный полет с одним двигателем", - сказал собеседник агентства.

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Теги: Москва, Домодедово, Сочи

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