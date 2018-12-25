Союз журналистов Москвы обновил устав, взяв курс на объединение с Союзом журналистов России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Союз журналистов Москвы обновил устав организации, что позволит СЖМ в качестве отдельного юрлица становиться частью других общественных организаций, в том числе Союза журналистов России, передает корреспондент "Интерфакса".

Решение было принято на VIII Съезде Союза журналистов Москвы во вторник.

Как пояснил председатель СЖМ Павел Гусев на съезде, устав в текущей редакции устарел, и по итогам неоднократного обсуждения президиумом союза в него были внесены поправки.

Одним из важнейших пунктов, по его словам, является сохранение статуса Союза как юрлица, независимо от того, в какие объединения он вступает. "Чтобы наш творческий союз мог активно продолжать свою деятельность, нам необходимо внести в устав пункт о том, что СЖМ, подчеркиваю - это важнейший пункт - имеет право вступать в другие общественные организации как отдельное юридическое лицо, сохраняя все свои юридические права, название и положения",- сказал Гусев.

"Мы не будем региональной организацией СЖР, мы можем войти в Союз журналистов России как Союз журналистов Москвы - юридическое лицо с сохранением всех юридических прав, названия, собственности и статуса, который мы с вами имеем",- отметил Гусев.

Он добавил, что СЖМ как юрлицо может войти и в любые другие общественные организации.

Вместе с тем, отметил председатель СЖМ, "вхождение в Союз журналистов России это этап еще не завтрашнего дня".

"Потому что Союз журналистов России должен принять в свой устав поправки, которые не существуют сейчас, - о том, что они могут принимать в Союз журналистов России организации как юридические лица. И тогда мы сможем дальше идти на следующую ступеньку для того, чтобы обсуждать следующие вопросы",- сказал Гусев.

По его словам, СЖМ "взял курс на то, чтобы войти в состав Союз журналистов России", хотя, отметил он, "мы не выходили из него".

Гусев пояснил, что в старой редакции положения об общественных организациях был пункт об ассоциированных членах, которым и был СЖМ в СЖР, но потом он исчез в связи с новой редакцией закона, и СЖМ оказался "подвешенным в воздухе". Кроме того, при предыдущем председателе СЖР отношения между двумя организациями были осложнены, теперь же при новом руководстве можно начинать двигаться в сторону объединения.

В свою очередь председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмила Фомичева сообщила на съезде, что Союз журналистов Сб и ЛО намерен также намерен внести изменения в свой устав, чтобы войти в СЖР как отдельное юрлицо.