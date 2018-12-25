Три станции фиолетовой ветки московского метро будут закрыты 4-8 января

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - С 4 по 8 января для пассажиров будут закрыты станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной подземки во вторник.

"Закрытие необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метрополитена. В эти пять дней поезда на Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Выхино"", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в это время между станцией "Выхино" и закрытыми станциями будет работать бесплатный компенсационный автобусный маршрут КМ.

В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в 05:30 9 января.

Открытие новых станций улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч москвичей - жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и городского поселения Люберцы Московской области.