Москва

Подмосковный суд оштрафовал на 40 тыс. рублей мать, бросившую ребенка в подъезде

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Щелково приговорил к штрафу в 40 тысяч рублей женщину, оставившую своего ребенка в подъезде дома, сообщает пресс-служба главного управления СКР по Московской области.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летней Татьяне Гринишак. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст.125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 14 октября 2018 года женщина привела в подъезд многоэтажного дома в Щелково своего малолетнего сына, где оставила его и уехала в Саратовскую область. Мальчик был обнаружен жильцами дома, которые обратились в правоохранительные органы. Мать мальчика была задержана.

На допросе она сообщила, что на территории России постоянного места жительства не имеет, проживала с сыном в Щелково по различным адресам, оставила ребенка в подъезде из-за сложной жизненной ситуации, материальных трудностей и отсутствия постоянного жилья.

В ходе предварительного следствия женщина признала вину и раскаялась. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Она освобождена из-под стражи в зале суда, добавили в областном главке СКР.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области сообщили, что вопрос о лишении Гринишак родительских прав будет решен на судебном заседании 21 января. "Гринишак желает забрать ребенка, в этом ее поддерживает тетя из Иркутской области, которая готова оказывать маме поддержку в воспитании ребенка", - говорится в сообщении.

"Для нас такое решение суда равносильно оправданию. Влиять на суд я не могу, как не могу и оспорить его решение в рамках своих полномочий. Я обратилась в прокуратуру Московской области с просьбой выступить в защиту ребенка. В интересах мальчика - остаться в приёмной семье", - цитирует пресс-служба подмосковного детского омбудсмена Ксению Мишонову.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Московская область, Щелково
Москва
До 2024 года в Москве откроют еще 55 станций метроДо 2024 года в Москве откроют еще 55 станций метро
В этом году было построено рекордное за всю историю московского метростроения количество станций - 17Подробнее
 Музей Солженицына открылся в московской квартире на Тверской улицеМузей Солженицына открылся в московской квартире на Тверской улице
Здесь писатель был арестован после появления романа "Архипелаг ГУЛАГ"Подробнее
 Проезд в московском транспорте подорожает со 2 январяПроезд в московском транспорте подорожает со 2 января
Одна поездка будет стоить 38 рублей вместо 36, а срок действия билета на 60 поездок будет ограничен 45 днямиПодробнее
 В Москве открылась станция метро "Беломорская"В Москве открылась станция метро "Беломорская"
260-я станция московского метро разгрузит станцию "Речной вокзал" и сделает город ближе для 140 тыс. жителей Ховрино и Левобережного районаПодробнее
В Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковкиВ Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковки
Авторы предложения утверждают, что действующий штраф несоразмерен стоимости платной стоянкиПодробнее
 В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"В Москве задержали похитителей буквы "М" с вестибюля метро "Улица 1905 года"
Фигурантов дела о вандализме нашли благодаря камерам слежения и отпустили под подписку о невыездеПодробнее
 В московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологов
Полиция и Росгвардия во время проверки нашли наркотики и травматическое оружиеПодробнее
 В мэрии не получали запросов о строительстве СИЗО вместо "Бутырки" и "Красной Пресни"В мэрии не получали запросов о строительстве СИЗО вместо "Бутырки" и "Красной Пресни"
В собственности ФСИН в Новой Москве несколько земельных участков, на которых возможно такое строительствоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия расширила санкции против УкраиныЭкономикаБанки Уолл-стрит резко снизили прогнозы нефтяных цен на 2019 годВ РоссииВ комитете РАН по метеоритам опровергли связь хабаровского оползня с метеоритомВ РоссииВС РФ разрешил использовать "шпионскую" технику для личной безопасностиВ РоссииДума Екатеринбурга отменила повышение зарплаты мэруСпортАнтон Шипулин объявил о завершении карьеры

Комиссия Мосгордумы рекомендовала принять поправки об увеличении штрафов за неоплату парковки

Три человека пострадали при обрушении строящегося моста в Дагестане

Глава дилера Bombardier задержан в Литве по делу о неуплате более 3 млрд рублей налогов

Подмосковный суд оштрафовал на 40 тыс. рублей мать, бросившую ребенка в подъезде

Российская анимация за год удвоила кассовые сборы в Китае

В Совбезе РФ констатировали отставание страны в робототехнике

Продукты питания в РФ в январе-ноябре дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕС

Продукты питания в РФ в январе-ноябре дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕСБольше всего подорожало мясо, сахар и конфеты, а овощи и фрукты подешевели Подробнее

На Алтае проверят сообщения СМИ о пьяном депутате, избившем женщин и подростка в кафе

Абхазия нарастила поставки мандаринов в Россию перед Новым годом

Второй человек за неделю умер от "свиного гриппа" в Грузии

Назван состав сборной России на молодежный ЧМ по хоккею

Замглавы Ростехнадзора Радионова назначена главой Росприроднадзора

В "Шереметьево" анонсировали возможную покупку 10% компании иностранным инвестором

Суд арестовал четырех обвиняемых в гибели людей при пожаре на шахте "Уралкалия"

Суд арестовал четырех обвиняемых в гибели людей при пожаре на шахте "Уралкалия"Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем смерть девяти человек Подробнее

Падение фондового рынка Израиля за четыре сессии стало самым значительным за 10 лет

Самым загруженным днем в московских аэропортах станет 30 декабря

Горный мастер Чукаев арестован до 22 февраля по делу о пожаре на шахте "Уралкалия"

За восемь лет в Москве построили 85 православных храмов

Три станции фиолетовой ветки московского метро будут закрыты 4-8 января

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');