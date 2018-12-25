Подмосковный суд оштрафовал на 40 тыс. рублей мать, бросившую ребенка в подъезде

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Щелково приговорил к штрафу в 40 тысяч рублей женщину, оставившую своего ребенка в подъезде дома, сообщает пресс-служба главного управления СКР по Московской области.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летней Татьяне Гринишак. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст.125 УК РФ (оставление в опасности)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 14 октября 2018 года женщина привела в подъезд многоэтажного дома в Щелково своего малолетнего сына, где оставила его и уехала в Саратовскую область. Мальчик был обнаружен жильцами дома, которые обратились в правоохранительные органы. Мать мальчика была задержана.

На допросе она сообщила, что на территории России постоянного места жительства не имеет, проживала с сыном в Щелково по различным адресам, оставила ребенка в подъезде из-за сложной жизненной ситуации, материальных трудностей и отсутствия постоянного жилья.

В ходе предварительного следствия женщина признала вину и раскаялась. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Она освобождена из-под стражи в зале суда, добавили в областном главке СКР.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области сообщили, что вопрос о лишении Гринишак родительских прав будет решен на судебном заседании 21 января. "Гринишак желает забрать ребенка, в этом ее поддерживает тетя из Иркутской области, которая готова оказывать маме поддержку в воспитании ребенка", - говорится в сообщении.

"Для нас такое решение суда равносильно оправданию. Влиять на суд я не могу, как не могу и оспорить его решение в рамках своих полномочий. Я обратилась в прокуратуру Московской области с просьбой выступить в защиту ребенка. В интересах мальчика - остаться в приёмной семье", - цитирует пресс-служба подмосковного детского омбудсмена Ксению Мишонову.