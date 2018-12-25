Следователи Москвы попросят арестовать водителя, протащившего полицейского на автомобиле

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Московский водитель, протащивший на своей машине автоинспектора, обвиняется в применении насилия в отношении полицейского, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Днем 24 декабря мужчина, находясь за рулем автомобиля "Мазда 6", припаркованного на улице Дыбенко, зажал руку полицейского стеклоподъемником водительской двери и начал движение, протащив его не менее 50 метров по проезжей части, причинив телесные повреждения - ссадины обеих кистей и голени", - сказала Иванова во вторник "Интерфаксу".

По ее словам, коллеги полицейского смогли остановить автомобиль и задержать водителя. По словам Ивановой, инцидент произошел, когда автоинспектор потребовал от водителя прекратить сопротивление инспекторам государственного автодорожного надзора, находившимся при исполнении должностных обязанностей.

Она отметила, что в отношении 56-летнего задержанного возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), ему предъявлено обвинение.