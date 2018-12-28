Единственное в Москве психологическое отделение помощи онкобольным продолжит работу

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Единственное в Москве психотерапевтическое отделение для помощи онкобольным, работающее в больнице имени братьев Бахрушиных, закрыто не будет.

"Нами принято решение о формировании нового штатного расписания, в рамках которого предусмотрена работа этого психотерапевтического отделения не в составе поликлиники, а в общебольничном штате. Эти изменения необходимы с целью корректной оплаты за оказываемые больницей услуги Фондом ОМС и распространения оказания медицинской помощи не только на больных, лечащихся амбулаторно, но и на больных, которые проходят лечение в стационаре", - заявил главврач ГКБ имени братьев Бахрушиных Сергей Фурсов журналистам.

Таким образом, по его словам, больница сможет оказывать помощь большему числу пациентов, чем в настоящее время.

"Делать это будет то же самое отделение. Сотрудникам будет предложено занять должности в создаваемом структурном подразделении. Сейчас консультативная и лечебная психологическая помощь оказывается пациентам в полном объеме. Специалисты-психологи, ранее работающие в отделении, ежедневно по-прежнему принимают пациентов с онкологическими заболеваниями. Как и ранее, врачи психологи ведут прием в первом корпусе больницы, на первом этаже", - пояснил Фурсов.

Он отметил, что эти врачи ежемесячно проводят порядка 300 таких консультаций.

"Изменения в штатное расписание больницы имени братьев Бахрушиных будут внесены до конца этого года", - добавил главврач.

Ранее в пятницу некоторые СМИ сообщили о закрытии этого отделения, работавшего в поликлинике больницы.