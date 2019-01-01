После обрушения моста в Парке Горького госпитализированы 10 человек

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Десять человек госпитализированы в результате обрушения конструкции деревянного моста в Парке Горького в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Десять человек госпитализированы, состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.

Между тем официальный сайт мэра Москвы сообщает о поломке на катке в Парке Горького. "В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что поломка затронула всего несколько квадратных метров ледовой площадки. По информации пресс-службы парка, участок катка огорожен, на остальной территории продолжают кататься посетители.

"За помощью обратилось 13 человек, им оказывается необходимая помощь, - сообщается на сайте мэра Москвы. - Тяжелых пострадавших нет".